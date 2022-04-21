محمود حجازي يهدد زوجة توفيق عبدالحميد في الحلقة 20 من مسلسل يوتيرن 

دارت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 20، بتهديد محمود حجازي شقيق ريهام حجاج «يارا» لنورهان زوجة أبيه الثانية، وأرسل إلى منزلها بلطجي لكي يعنفها، وأجبرها على التوقيع على إيصالات أمانة ليهددها بها بعد ذلك، ليطلقها من والده.

مسلسل يوتيرن الحلقة 20

وفي إطار الحلقة 20 من مسلسل يوتيرن، طلب توفيق عبدالحميد «دكتور حاتم» من أسرته عدم مضايقة ريهام حجاج «يارا» بعد خروجها من المستشفى عقب إنقاذها من الانتحار أثناء التحقيق معها في النيابة العامة، للتخلص من حياتها بعد الضغوطات التي عانت منها.

وفي نفس الوقت، ذهبت عبير صبري زوجة كريم قاسم «خالد» إلى ريهام حجاج «يارا» لتخبرها أنها اكتشفت خيانة زوجها، واتفاقه مع محمود حافظ «شوقي»، ليحصل على أموال من خلال تدبير الحادث بالتعاون مع زوجة «شوقي» التي كانت تعمل لدى عبير صبري.

الحلقة 20 مسلسل يوتيرن

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، حول حادث سيارة تورطت فيه بطلة العمل برفقة نجل خالتها، وكذبة صغيرة غيرت مجرى حياتها وانتهت حياتها الزوجية.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، أيمن قيسون، توفيق عبدالحميد، صفاء الطوخي وعبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.