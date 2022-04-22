«بهاء» صاحب صوت قصة «عم ظاظا» لإعلان مستشفى 57357: بتمنى أكون زيه

«شايفين الراجل طيب ده.. ده الحاج صيام الشهير بعم ظاظا» كلمات أطل بها إعلان تليفزيوني جديد لمستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال يروي قصة «عم ظاظا» واحد من أشهر فاعلي الخير خاصة لمرضى السرطان، وذلك من خلال تخصيص سيارته طواعية مجانا لنقلهم.

وظهرت شخصية المعلم صيام بشكل كرتوني يجلس أمام المستشفى يشاهده تكبر أمام عينيه خلال الإعلان، إذ نجح فريق العمل في توصيل رسالة شكر للمعلم صيام الشهير بـ «عم ظاظا» لما قدمه من مساعدات لمرضى مستشفى 57357 وهذا ما جعل الجمهور يشعر بالحنين لمجرد ظهور الإعلان الكرتوني الذي يجسد شخصيته.

«بهاء» يعبر عن مدى سعادته لاختياره للمشاركة في إعلان 57357

أعرب «بهاء هاشم» صاحب الأداء الصوتي في تصريح خاص لـ «الوطن» عن مدى سعادته لترشيحه لتقديم هذا الإعلان بصوته: «فخور أني كنت جزء من عمل خيري كبير كهذا، ومبسوط أكتر برد فعل الجماهير وحبهم لطريقة الإعلان»، لافتا إلى أنه يشارك لأول مرة في عمل إعلان خاص بمستشفى 57357.

كواليس الإعلان

وتابع «هاشم» أن تسجيل الإعلان استغرق حوالي ما يقرب ساعة: «أنا وبسجل في الاستوديو والكلمات أثرت فيا جدا وحدوته عم ظاظا مؤثرة جدا وشخص صالح وعمله فريد واتمنيت أني أكون زيه ويكون عندي نفس المكانة»، مضيفا أن تم ترشحيه من قبل المخرج عمر كمال.

فعل الخير يلازم صاحبه في حياته وبعد وفاته

وأشار «هاشم» إلى أنه يشعر بالفخر والسعادة بسبب ردود فعل المشاهدين للإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «كنت مبسوط جدا بردود أفعال الناس وحسيت وقتها إني الرسالة وصلت وحسوا بيها»، لافتا إلى أن هذا الإعلان يعد مكأفاة لـ «عم ظاظا» بعد رحيله وأن فعل الخير يلازم صاحبه طوال حياته وبعد وفاته.