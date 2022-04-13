مخرج إعلان مستشفى 57357: قصة منصور تثبت أن العلاج بلا واسطة ومجانا

«جدع صعيدي شقيان وبيجري على قوته ومنصور ولده معاه ما بيفوته».. كلمات أطل بها إعلان تليفزيوني جديد خاص بمستشفى 57357 بعنوان «أنت البطل»، وسط حالة من البهجة والأمل يحكي الإعلان قصة طفل صعيدي مصاب بالسرطان عانى طوال فترة مرضه، ليلقى أمامه باب مستشفى 57357 فاتح ذراعيه يحتضنه، ليتغلب على مرض السرطان.

فريق عمل إعلان قصة منصور، استطاع أن يقدم رسالة أمل وتفاؤل في نفوس الأطفال مرضى السرطان، بطريقة مبهجة ومميزة من خلال الإعلان، بل نجح أيضا في الوصول لكل بيت مصري والتأثير عليهم وجذب انتباههم من خلال القصة المعروضة والموال التي يقدمه المنشد عبد الرحمن بلالة بصوته العذب.

استغرق إعلان مستشفى 57357 ما يقرب من 3 أشهر

وقال المخرج عمرو كمال، إنه ظل ما يقرب من 3 أشهر حتى انتهى من إعلان قصة منصور التابعة لمستشفى 57357، موضحا أن مستشفى علاج السرطان للأطفال تعالج الأطفال على مستوى الجمهورية، وأن فكرة الإعلان عن قصة طفل صعيدى جاءت، لأنهم لم يفكروا من قبل في التركيز على الصعيد وأطفاله المرضى.

«عمرو»: كنا مهملين شوية في التركيز على الصعيد في الإعلانات

وتابع عمرو كمال، قائلا: «احنا كنا مهملين شوية في حتة التركيز على الصعيد في الإعلان مع إنهم يمثلوا فئة كبيرة من مصر ومعظم اللي بيجيلنا من الصعيد» حسب ما رواه خلال حديثه مع «الوطن»، مشيرا إلى أنه أراد أن يقدم شيئا مختلفا عن الإعلانات التي تمت من قبل، لذلك فكر في قصة الطفل الصعيدي، فضلا عن الأغنية التي قدمت على شكل موال صعيدي.

الهدف من الإعلان هو توصيل رسالة إن العلاج «بدون واسطة ومجانا»

وأضاف المخرج عمرو كمال أن الهدف من هذا الإعلان هو توصيل رسالة أن العلاج في مستشفى 57357 بدون واسطة ومجانا بالكامل، موضحا أنه يستقبل أشخاصا تطلب أن يساعدها أحد في الدخول للمستشفى للعلاج من مرض السرطان، لأن ظروفها المادية لا تسمح بالعلاج، مشيرا إلى أن كل ما يتم داخل المستشفى من أول استلام حالة الطفل حتى يخرج معافى، بالمجان.