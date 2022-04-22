ضبط المتهم بقتل زوجته في قرية أبو سلطان بالإسماعيلية

نجح رجال المباحث الجنائية في مديرية أمن الإسماعيلية، في إلقاء القبض على المتهم بقتل زوجته في قرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد.

وقالت المصادر الأمنية إن مأموريات مكبرة بمشاركة ضباط المباحث الجنائية في مركز فايد بالإسماعيلية، نجحت في تعقب المتهم وضبطه بعد هروبه لمدة 3 أيام.

قتل زوجته ضربها بالشومة

وكان قد نجح الزوج ويدعى «أحمد.ط» 57 سنة، في الفرار من قرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بعد اعتدائه على زوجته بضربها بشومة والتسبب في وفاتها.

وقال شهود العيان من أهالي القرية، إن شقيقه قام بإبلاغ الشرطة فور عثوره على جثمان زوجة شقيقه داخل منزلها في قرية أبو سلطان التابعة لمركز فايد وهرب من القرية.

وانتقل على الفور ضباط المباحث الجنائية إلى مكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول الواقعة فيما تم نقل الجثمان إلى مستشفى فايد المركزي لتشريحه.

التوصل إلى مكان اختباء المتهم

وتوصلت تحريات المباحث الجنائية إلى اتخاذ المتهم من إحدى المناطق الزراعية القريبة من مركز فايد مكانا للاختباء به بعد هروبه.

وتوصلت التحريات إلى قيام المتهم بالاعتداء على زوجته بالضرب بعصا غليظة بسبب وجود خلافات ومشاكل بينه وبين زوجته تكررت خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب مصادر وشهود عيان من أهالي القرية قالت مصادر لـ«الوطن»، إن المتهم تغير سلوكه في الفترة الأخيرة بسبب اعتياده على تعاطي المواد المخدرة.