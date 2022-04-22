هشام إسماعيل: تركت عملي في البنوك واتجهت للمسرح وشخصية «فزاع» حلم

قال الفنان هشام إسماعيل، إنه كان ينتظر شهر رمضان الكريم في طفولته، وكان يجب الإفطار في البيت «ما حبتش الفطار خارج المنزل في رمضان»، مضيفا أنه بعد فترة من عمله بالبنوك، قرر الحصول على إجازة، وبعدها استقال نهائيا واتجه للعمل المسرحي الذي بدأ بمسرحية «قهوة سادة».

3 أعمال فنية لهشام إسماعيل في رمضان 2022

وأضاف «إسماعيل»، خلال حواره لبرنامج «قط وvar» المذاع على نغم أف إم، من تقديم عماد إسماعيل، أنه من خلال مسرحية «قهوة سادة» اتجهت لمسلسل «الكبير أوى»، لأن المخرج أحمد الجندي والفنان أحمد مكي، كانا من مشاهدي المسرحية، مشيرا إلى أن شهر رمضان اختلف هذا العام معه، حيث يشترك في 3 أعمال فنية مهمة، وهي «الاختيار3»، و«الكبير أوي»، و«أحلام سعيدة».

وأشار إلى أن شخصية «فزاع» في مسلسل «الكبير أوي» كانت طموحا له وتمنى الحفاظ على نجاحها، «أحب التعاون مع فريق عمل مسلسل الكبير أوى دائما».

مشكلة هشام إسماعيل مع دور «فزاع»

وأضاف «إسماعيل» في حوار سابق له مع «الوطن»، أن دور «فزاع» أضره بعض الشيء في بداية مشواره، «الناس كانت فاكراني فزاع الراجل الغلبان، لقوه معدي من قدام الاستوديو قالوله تعالى مثّل الدور»، لكنه بعد ذلك تمكن من عمل أدوار متعددة وشخصيات مختلفة، أثبتت أنه ممثل قادر على التلون بامتياز، لم يقلق من تأدية الدور مرة أخرى وهو ما استقبله الجميع بحفاوة وسعادة فاقت الأجزاء السابقة.