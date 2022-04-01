بيومي فؤاد لـ«الوطن»: مسلسل الكبير أوي يعيش طول العمر

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السادس للنجم أحمد مكي والذي سيشارك معه عدد كبير من الفنانين سيكون من بينهم الفنان بيومي فؤاد الذي شاركه في هذا العمل منذ الجزء الأول.

وفى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشف الفنان بيومي فؤاد رأيه في تقديم جزء سادس من المسلسل فقال إن مسلسل الكبير أوي يمكن أن يعيش طول العمر لأن القماشة الخاصة به تسمح بأن يتم تقديم أكثر من جزء للعمل.

بيومي فؤاد يكشف تفاصيل دوره في الجزء السادس من الكبير أوي

وأكد الفنان بيومي فؤاد بأنه سيستمر في تقديم شخصية الدكتور ربيع وهو طبيب قرية المزاريطة التى تدور فيها كل الأحداث الخاصة بالعمل ولكن تكون في إطار كوميدي ويحدث تطور كبير فى شكل الشخصية خلال الجزء السادس من العمل.

كما تحدث فؤاد عن توقعاته للجزء السادس فقال إنه من أفضل الأجزاء التي تم تقديمها فى مسلسل الكبير أوي، وأنه يتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا لأنه بالفعل بذل فيه مجهودا كبيرا من قبل كل فريق العمل.

وعبر الفنان بيومي فؤاد عن سعادته الكبيرة بالتعاون مجددا مع الفنان أحمد مكي حيث قال «مكى فنان موهوب ومميز وأنا أحب العمل معه دائما».

تفاصيل مسلسل الكبير أوى

يذكر أن مسلسل الكبير أوى الجزء السادس يشارك فيه عدد من الفنانين منهم أحمد مكي وليلى عز العرب وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج خالد الحلفاوي.

وستغيب الفنانة دنيا سمير غانم عن هذا الجزء وستكون بديلة لها الفنانة الشابة رحمة أحمد.