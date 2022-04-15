بيومي فؤاد عن شخصية رحمة أحمد: مينفعش نقارن مربوحة بـ دنيا سمير غانم

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع شخصية مربوحة التي قدمتها الفنانة الشابة رحمة أحمد التي ظهرت في البطولة النسائية لمسلسل الكبير أوي الجزء السادس، بجانب الفنان أحمد مكي، ولكن البعض قارن بينها وبين الفنانة دنيا سمير غانم.

وعن مقارنة الفنانة دنيا سمير غانم بشخصية «مربوحة» التي تقدمها رحمة أحمد، قال الفنان بيومي فؤاد، الذي يشارك في مسلسل الكبير أوي 6 في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المقارنة ظالمة لأن رحمة تجسد شخصية مختلفة تماما عن الشخصية التي كانت تقدمها الفنانة الكبيرة دنيا سمير غانم في الأجزاء السابقة.

مقارنة مربوحة بدنيا سمير غانم

وتابع بيومي بأن رحمة أحمد يعتبرها ابنته فهي فنانة موهوبة، ولاقت استحسان وحب الجمهور، وأنا أتوقع لها مستقبلا عظيما، ودنيا سمير غانم هي نجمة متعلق بها الجمهور، وهذا كان سبب تخوف الجمهور من أن يشاهدوا عنصرا نسائيا آخر في المسلسل غيرها.

بيومي فؤاد يتحدث عن الكبير أوي

أما عن مشاركة بيومي فؤاد في مسلسل الكبير أوي فقال إنه سعيد بأن يتم تقديم جزء جديد من المسلسل لأن قماشته تسمح بأن يتم تقديم كثير من الأجزاء الخاصة به، كما أنه يحب العمل مع الفنان أحمد مكي، وكذلك المخرج أحمد الجندي.