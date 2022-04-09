تامر حسني بعد المشاركة في 5 إعلانات: قولت أجرب إحساس بيومي فؤاد

علق الفنان تامر حسني، عبر خاصية «الأستوري» على موقع نشر الصور والفيديوهات «إنستجرام»، على مشاركته خلال شهر رمضان الكريم، في أكثر من إعلان لأكثر من ماركة تجارية عالمية ومحلية، وقال ساخرًا: «فاضل إعلان كمان».

رسالة إلى بيومي فؤاد: بتتعب يا أستاذ

وقال «حسني»: «قولت مرة في العمر أجرب إحساس الأستاذ بيومي فؤاد»، موجهًا رسالة إلى بيومي فؤاد قائلًا: «بتتعب أوي يا أستاذ»، مضيفًا: «وعلى فكرة فاضل إعلان كمان».

غياب تامر حسني عن غناء تترات مسلسلات هذا العام

وفي سياق آخر يغيب المطرب تامر حسني عن غناء تترات مسسلسلات رمضان هذا العام، بعد نجاحه العام الماضي في غناء تتر مسلسل «نسل الأغراب» بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، دياب، عماد زيادة، محمد جمعة، ريم سامي، سلوي عثمان.

وتدور أحداث المسلسل بعد خروج عساف من السجن محاولًا أن يعيد توازن القوى مع عائلة أخرى وهي عائلة «غفران الغريب»، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل وتزوج من حبيبة وطليقة عساف وربى نجله.

تامر حسني يواصل تصوير فيلمة الجديد بحبك

ويواصل تامر حسني تصوير فيلمه الجديد «بحبك»، حيث نشر موخرًا عبر حسابة الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور من كواليس العمل تجمعه بالفنانة هنا الزاهد، معلقًا عليها: «مساء الهنا على أغلى ناس على قلبي أنا».

وأشار حسني إلى أن هذه الصورة من الفيلم الجديد «بحبك»، مشددًا على أن الفيلم يناقش قضية الحب، ومدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى وبحبَك من الأنثي للرجل، لافتًا إلى أن الفيلم يدور في إطار رومانسي.