مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 21.. آسر ياسين يضرب علي قاسم

انطلقت منذ قليل الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي التي شهدت تطورا كبيرا على صعيد بطلي العمل آسر ياسين وأحمد داود، عبر قناة cbc، وهنا تعرف على ملخص أحداث مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 21.

بدأ مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 21، بظهور المحامي أمجد، مجددا، الذي يجسد شخصيته الفنان علي قاسم، الذي يسعى إلى الانتقام من المحامي زين ثابت، الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، وفتح له ملف قضية قديمة متورط في إخفاء معلومات بها .

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 21

وحاول زين وفريدة التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك، وتمتلك مكتب المحاماة، الوصول مع أمجد لحل وسط، ولكن أمجد طلب الحصول على 100 مليون جنيه، وشطب زين من النقابة، في مقابل التنازل عن القضية .

زين يتعدى بالضرب على أمجد

وخلال محاولة التفاوض بين أمجد وزين وفريدة، وضع الأول يده على جرح كبير للثاني، وذكره بأزمة شخصية بينه وبين والدته، وأنها تركته هو ووالده وذهبت، وبمجرد ذكر أمجد لهذا الأمر قام زين بالتعدي عليه بالضرب.