مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 20.. آسر ياسين يكتشف تجسس محمد شاهين عليه

تصاعدت الأحداث في الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين وأحمد داوود، والذي يتم عرضه على شاشة قناة cbc، خلال أحداث مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 20، الذي جذبت اهتمام قطاع كبير من الجمهور.

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 20

وشهد مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 20 تطورا في القضية التي يتولى المحامي قدرى الزيات، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد شاهين، بالدفاع عن مسرح الفنون الشعبية إذ اكتشف أن مدير الفرقة هو من يختلس أموال المسرح.

فيما توجه قدري الزيات إلى مدير الفرقة الذي يدعى يحيى، وهدده بأنه إن لم يعيد الأموال التي اختلسها من المسرح لن يتولى الدفاع في هذه القضية، وسيتسبب في توريطه بعدد من القضايا الأخرى.

آدم يكتشف تجسس قدري

وعلى جانب آخر، ذهب آدم، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داوود إلى مكتب ليلى، التي تقوم بشخصيتها الفنانة تارا عماد، ليتحدث معها فأخبرته عن إعجابها بقدري وأنها اكتشفت أنهم ظلموه، وخلال الحديث وجد آدم مسجل الصوت الخاص بقدري على مكتبها.

فقرر آدم تصفح مسجل الصوت ووجد التسجيل الصوتي الذي سبق وسجله قدري لزين وآدم خلال حديثهما معا، وبالفعل أخبر زين بهذا الأمر وذهب الأخير إلى قدري وهدده بأنه سيخبر فريدة صاحبة المكتب، والتي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك، بتجسسه عليهما.