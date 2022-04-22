تارا عماد تتولى أول قضية لها في مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 20

تضمنت الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي الكثير من الأحداث والمفاجآت التي تعرض لها أبطال العمل الدرامي وعلى رأسهم الثنائي آسر ياسين وأحمد داود، لذا يبحث الكثير من الجمهور عن ملخص أحداث مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 20 التي تم عرضها بالأمس، وهو ما نستعرضه بالتقرير التالي.

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 20

شهد مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 20 ذهاب زين ثابت المحامي، الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين إلى منزل آدم منصور، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، والتعرف على جدته، ومع تصاعد الأحداث أيضا قررت فريدة، التى تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك، تعيين سكرتير جديد لزين ثابت بعدما تم رفد كاميليا التي تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفى.

وبعد ذلك، انتقل زين وآدم إلى أحد موكلين المكتب بسبب تورطه في رهان على نتيجة مباراة وخسرها وخسر الرهان الذي كان على مصنع من أهم المصانع لديه، وهذا أثناء فقدان وعيه بسبب شرب الخمور وهي القضية الجديدة التي يعمل عليها زين لإعادة المصنع لموكله.

ليلى تخوض أولى قضاياها

أما فيما يخص ليلى، والتي تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد، فذهبت لرؤية عرض للفنون الشعبية وهناك قابلت قدري الزيات، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد شاهين، بالصدفة وشاهدا العرض معا ولكن تشاء الصدفة أن يعرفون بأن المسرح يواجه عقبات ومشاكل كثيرة، لذا يُكلف قدري الزيات ليلى بأن تتولى قضية المسرح وجمع معلومات عنه وأنها ستكون شريكته في هذه القضية.