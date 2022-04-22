ينتظر الجمهور مساء اليوم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي بطولة الثنائي آسر ياسين وأحمد داوود، وهنا تعرف على مواعيد عرض مسلسل سوتس suits بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 21 والقنوات الناقلة.

حيث أن مواعيد عرض مسلسل سوتس suits بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 21 والقنوات الناقلة تم الإعلان عنها بالفعل والتي ستعرض حصريا عبر شاشة قناة cbc والتي ستكون في تمام الساعة التاسعة مساء.

مواعيد عرض مسلسل سوتس suits بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 21 والقنوات الناقلة

وسيكون هناك موعدين لإعادة الحلقة 21 لـ آسر ياسين وأحمد داوود الموعد الأول سيكون بعد منتصف الليل في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق صباحا وسيكون هناك موعد آخر لإعادة الحلقة والتي ستكون في صباح اليوم التالي في تمام الساعة التاسعة إلا ربع صباحا.

أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 20

وكانت قد تضمنت الحلقة الماضية عددا من الأحداث منها مقابلة قدري الزيات الذي يجسد شخصيته الفنان محمد شاهين لـ ليلى التي تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد بالصدفة أثناء عرض مسرح للفنون الشعبية وطلب منها أن يحضرا سويا وبالفعل وافقت.