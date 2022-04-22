ليلى عز العرب: تمنيت أكون أم كريم عبد العزيز.. واتحققت في الاختيار 3

قالت الفنانة ليلى عز العرب، إنها كانت تعمل بقطاع البنوك لمدة 30 عاما، وحققت مناصب كبيرة وصلت إلى رئيس قطاع ونائب رئيس مجلس إدارة، «بحب أبدأ الحاجة من الصفر، ولما أحقق حاجة بحب أبدأ حاجة تانية من الصفر، ولما كنت في المنصب وبروح أمثل زمايلي كانوا بيفرحوا أوي»، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اللمة تحلى» المذاع على شعبي إف إم ومن تقديم شيماء السباعي.

ليلى عز العرب زوجة مطيعة

وأضافت «عز العرب» أنها زوجة مطيعة جدا وتهتم بحياتها الزوجية وامتنعت عن التمثيل لفترة إرضاء لزوجها «عشان أمثل اتخانقت مع جوزي خناقة كبيرة، وبطلت فترة إرضاء له، بس لما جاتلي فرصة حقيقية اتمسكت بيها اللي هى فيلم (ألف مبروك) مع أحمد حلمي، وبعد نجاحي بقى زوجي داعم ليا».

عز العرب: الناس بتناديني بالحاجة سامانتا أو أم الكبير

وتابعت «الناس بتناديني فى الشارع بالحاجة (سامانتا) كأني ما عملتش حاجة في حياتي غيرها، يا إما أم الكبير، ونادرا ما يتذكرون ألف مبروك حتى الكشك اللى جنب البيت بيقولي أم الكبير جت»، موضحة أن أجمل كواليس صورتها كانت في مسلسل الكبير أوي، «علاقتي بمكي هو فعلا ابني فأنا أم الكبير فعلا، كمان الناس اللي ورا الكاميرا ولادي وإحنا عيلة كبيرة وإن شاء الله يبقى ليا نصيب أكبر في الجزء السابع من الكبير».

وعن مسلسل «الاختيار» فقالت «أنا بسعد فيه حتى لو طلعت مشهد صامت، بحس كده إن ده توفيق ربنا، ودي الذاكرة اللى هتفضل معانا كتير وكل ما ننسى نفتكرها، وفعلا قولت أنا نفسي أطلع أم كريم عبد العزيز وفعلا اتحققت لي الأمنية، واتبسطت أوي لما كلموني من يومين وقالولي هنكمل العميل صفر مع أكرم حسنى لأنه دور مختلف جدا وهيبقى فيلم كوميدى فظيع».

وتابعت أن «الإفطارات العائلية ولمة العيلة من العادات أو الطقوس اللي مفتقداها في رمضان، والسنة دي فطرت في البيت مرتين».

واختتمت الفنانة ليلى عز العرب، قائلة «لما كنت بصور مسلسل فوق مستوى الشبهات، كان الدور بيجيب كآبة، واللي كان بيخرجني من الكآبة دي هي إذاعة شعبي إف إم».