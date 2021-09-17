ليلى عز العرب تكشف لـ«الوطن» تفاصيل دورها في «السيدة زينب»

تعيش الفنانة ليلى عز العرب، حالة من النشاط الفني، حيث كشفت عن دورها في مسلسل «السيدة زينب» بطولة الفنانة دينا، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

قالت الفنانة ليلى عز العرب، عن دورها في مسلسل «السيدة زينب»، حيث يعتبر التعاون الأول مع الفنانة دينا بطلة المسلسل، «لم أشارك الفنانة دينا في أي عمل من قبل»، متابعة: «علاقتي بالحي أن إحدى بناتي ستتزوج من هناك، وأنا سوف أقطع علاقتي بها».

وعن قصة المسلسل قالت الفنانة ليلى عز العرب لـ «الوطن»، «القصة حلوة أوي، وأتمنى تعجب الجمهور»، لافته في كلامها عن أماكن تصوير المسلسل «لوكيشن المسلسل مبني في الاستوديو، يماثل حي السيدة زينب، كما توجد أيضا أماكن تصوير في الخارج».

الفنانة دينا توضح قصة «السيدة زينب»

كما كشفت الفنانة دينا من قبل من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، عن قصة المسلسل، حيث قالت «السيدة زينب.. مسلسل اجتماعي وليس ديني وقيامي بتجسيد شخصية السيدة زينب أمر غير صحيح بالمرة»، مضيفة: «المسلسل لا يتعرض بالأساس لشخصية السيدة زينب رضي الله عنها من قريب أو بعيد، وإنما أحداث العمل فقط تدور في حي السيدة زينب، وما يرتبط بهذا الحي العريق من موروثات ثقافية وعادات اجتماعية».

ويذكر أن المسلسل يتشارك به العديد من النجوم مثل دينا، سوسن بدر، محمود عبدالمغني، أحمد وفيق، من إخراج محمد النقلي، وتأليف أحمد صبحي.

آخر أعمال الفنانة ليلى عز العرب

ويذكر أن حدوته «عائلة جيجي»، الذي عُرض خلال هذه الفترة، على شاشة الحياة الساعة 9 مساء، ويعاد الساعة 4 صباحا، وهي الحدوته الثانية من مسلسل «وراء كل باب»، بعد انتهاء عرض حدوته «كدبة كبيرة»، بطولة أحمد زاهر، هنادي مهنا، إخراج سميح النقاش، والتي عرضت 5 حلقات على مدار الأسبوع الماضي.