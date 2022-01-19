هشام إسماعيل ينفى إصابته بكورونا: ليلى عز العرب فهمت كلامي غلط

نفى الفنان هشام إسماعيل، إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه لم يلتقِ بفريق عمل مسلسل «الكبير أوي» خلال الفترة السابقة، موضحا أن الفنانة ليلى عز العرب «فهمت كلامه غلط».

و قال الفنان هشام إسماعيل، إنه نشر منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكتب عليه ساخرا: «جالي الدور اللي ماشي» مرفقا صورة عدوية، وعلقت الفنانة ليلى عز العرب عليه قائلة: «ألف سلامة، مؤكدا أنها بالكاد فهمت غلط»، وفقا لما صرح به لـ«الوطن».

هشام إسماعيل: لم أعلن إصابتي بكورونا

وتابع هشام إسماعيل، أنه خلال منشوره على «فيس بوك» لم يعلن إصابته بكورونا، ولكن هناك من توقع انها كورونا، وربط إصابة أحمد مكي باصابته، موضحا انه لم يلتق بفريق عمل «الكبير أوي» منذ فترة.

وعلق هشام إسماعيل، على تصريح ليلى عز العرب، عن إصابته بكورونا، بأنها فهمت المنشور بشكل خاطئ، مؤكدا أنه يحترمها كثيرا، مضيفا أنه لم يجرِ مسحة كما قيل.

هشام إسماعيل: كنت أقصد إن كل الناس عندها برد

وعبر هشام إسماعيل عن استيائه لما نشر عنه بـ إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه كان يقصد من المنشور أن الجميع مصاب بنزلات البرد.

وكانت الفنانة ليلى عز العرب أكدت جميع فريق عمل مسلسل «الكبير أوي»، لـ إجراء مسحة لاطمئنان عن عدم إصابتهم بفيروس كورونا، بعد التأكد من إصابة أحمد مكي، وهشام إسماعيل، حسب حديثها.