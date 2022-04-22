مسلسل ملف سري الحلقة 21 لـ هاني سلامة.. عادل يعترف بقتل شريف المالكي

بدأت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 21، بطولة هاني سلامة، بمحاولة الشرطة القبض على شقيقة أمنية الذي يقوم بدوره الفنان مهند حسني، حينما كان يتفاوض مع ليل المصري الذي يقوم بدوره الفنان محمد محمود عبدالعزيز.

مسلسل ملف سري الحلقة 21.. إصابة حازم بالشلل

وخلال أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 21، أصيب حازم الذي يقوم بدوره الفنان إدورادن بأزمة صحية قوية عقب الحكم عليه بالسجن المؤبد، وأصبح مشلولا، ودخلت زوجته أمنية في نوبة بكاء شديدة على ما حدث.

مسلسل ملف سري الحلقة 21.. مريم المالكي تساند شقيقها

وشهدت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 21، اعتراف عادل الذي يقوم بدوره الفنان نبيل عيسى، بقتل شريف المالكي الذي يقوم بدوره الفنان محمود حجازي نجل يوسف المالكي الذي يقوم بدوره الفنان ماجد المصري، حينما اكتشف أنه اغتصب خطيبته، وعندما واجهه بما فعله بخطيبته وجده مع نور وتقوم بدورها رحمة حسن، فما كان منه إلا أنه قام بقتله وبعدها أغمي عليه بسبب حالته الصحية الضعيفة.

وأنهى حديثه مع شقيقته مريم المالكي، بأنه يفكر في تسليم نفسه، وأبدى ندمه على قتل نور.