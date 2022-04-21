مسلسل ملف سري الحلقة 20 لـ هاني سلامة.. كشف حقيقة هارون المالكي

بدأت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 20، بمشادة كلامية حادة بين ليل المصري والذي يجسد شخصيته محمد محمود عبد العزيز، ويوسف المالكي الذي يلعب دوره ماجد المصري، وذلك بعد الحكم بالمؤبد على حازم «إدوارد» وزوجته أمنية «دنيا عبدالعزيز».

مسلسل ملف سري الحلقة 20.. مشادة بين يوسف وليل المصري

وكشفت الأحداث في مسلسل ملف سري الحلقة 20، أن هارون المالكي «محسن محيي الدين» قتل زوجته فى صغره عقب إنجابها ولديه عادل ومريم، وذلك بمساعدة صديقه حسين «إيهاب فهمي»، بعد أن اكتشف خيانتها له، وحينما قاما بدفن الجثمان، شاهدهما عاشور الشخصية الحقيقة ليوسف المالكي، فساومهما على مساعدتهما في دفن الجثمان مقابل الحصول على جزء من إرث يوسف المالكي من والده إبراهيم المالكي.

مسلسل ملف سري الحلقة 20.. يوسف المالكي يطلب التعاون مع يحيى

وكشفت الأحداث أيضا الخاصة في مسلسل ملف سري الحلقة 20، عن إفاقة المستشار يحيى عز الدين من الغيبوبة عقب إطلاق النار عليه، واستقباله مريم المالكي «عائشة بن أحمد»، إذ حاول أن يعرف منها ما حدث لحازم وأمنية فى قضية مقتل شريف المالكي وخطيبته نور، لكنها رفضت الحديث عن الأمر، ليفاجئ بعدها بحضور يوسف المالكي الذى يطلب منه التعاون معه.