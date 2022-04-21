«عاشور» يختطف «فتحي» في مسلسل ملف سري الحلقة 20

تستمر الأحداث في مسلسل ملف سري الحلقة 20، في التصاعد، إذ انفجرت مشادة كلامية قوية بين المستشار يحيي عز الدين «هاني سلامة» والمحامي شاكر عز الدين «نضال الشافعي»، والصحفية الهام دور مادلين طبر والدة يحيي وشاكر، وذلك بسبب رغبة يحيي عز الدين في الذهاب لحازم ورؤيته بعد الحكم عليه، فما كان من شاكر إلا انه انفجر فيه وقال له إنه بسببه صدم شخصًا بسيارته.

مسلسل ملف سري الحلقة 20.. شاكر يتشاجر مع يحيي

وشهدت احداث مسلسل ملف سري الحلقة 20، عن قيام يوسف المالكي أو عاشور «ماجد المصري» باختطاف فتحي «علاء مرسي»، واستعادا سويًا ذكرياتهم السيئة القديمة، والتي كشفت أن فتحي هو شقيق عاشور، إذ أن عاشور ترك له نجله الوحيد ليل المصري، عندما غيّر شخصيته من عاشور إلى يوسف المالكي، بعد موافقته على الحبس مكان نجل إبراهيم المالكي.

مسلسل ملف سري الحلقة 20.. يوسف المالكي يهدد فتحي

كما أوضحت الأحداث فى مسلسل ملف سري تهديد صريح من يوسف المالكي لفتحي، وطلب منه إبعاد ليل المصري عن طريقه.