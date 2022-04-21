إدوارد: صورت مشاهد «الأكشن» في مسلسل ملف سري بنفسي

كشف الفنان إدوارد كواليس مسلسل «ملف سري»،أنه يظهر في المسلسل بدور شخص يدعى «حازم» صديق المستشار «يحيى»، لافتًا إلى أنه في الأعمال السابقة كان يقوم بدور صديق البطل.

إدوارد: دوري في المسلسل مختلف تمامًا

وأضاف إدوارد، خلال لقاء ببرنامج «دراما رمضان»، المذاع على شاشة قناة extra news، ويقدمه الإعلامي باسم طبانة، اليوم الخميس، أنه عندما عرضوا عليه هذا الدور تردد، لأنه يشعر بأنه اكتفى من تقديم دور صديق البطل، ولكن عندما جلس مع المخرج والمؤلف، وجد الدور مختلفا تمامًا عن الأدوار التي قدمها من قبل، ووجد أنه يحتوي الكثير من الأحداث، لم تظهر بعد.

ردود فعل إيجابية من الجمهور

وأشار إلى أنه تلقى ردود فعل مشجعة حول دوره في المسلسل، معقبًا: «الناس بتقولي برافو يا إدوارد، دورك مختلف»، لافتًا إلى أنه بالرغم من هذه الردود الإيجابية إلا أن شخصيته في المسلسل لم تبرز بعد.

شخصيتي في المسلسل تحدٍ بالنسبة لي

وتابع: «الشخصية لسه مظهرتش، وفيه مشاهد هتمثل تحدي لإدوارد نفسه في شكل جديد لأول مرة أعمله، وفيه تحدي جامد بيني وبين نفسي في التمثيل».

لأول مرة أظهر بدور أكشن

وأكد أن مشاهد «الأكشن» التي يقدمها في مسلسل «ملف سري» لا يؤديها «دوبلير» نيابة عنه، معقبًا: «أول مرة أضرب، عملت كام حركة ومبسوط إني عملتها حلو، وده بيفتح سكك لأدوار تانية بشكل تاني».