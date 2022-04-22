8 مصابين بكسور وجروح في حادث تصادم سيارتين بمحافظة سوهاج

شهدت دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل، على طريق الحواويش بدائرة المركز.

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، يفيد بإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم على طريق الحواويش دائرة المركز.

حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وربع نقل

وبالفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة بيجو وأخرى ربع نقل على طريق الحواويش دائرة مركز أخميم شرق سوهاج ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة، وهم «عبد الله أ»، 21 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالركبة اليسرى، و«محمد أشرف»، 35 عامًا - مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، و«السيد أحمد»، 38 عامًا، مصاب كسر مفتوح بالساق اليسرى، «أشرف فهمي»، 61 عامًا، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، و«ندى أشرف»، 25 عامًا، مصابة بكسر مضاعف بالساق اليمنى، و«عبد الرحمن أشرف»، 22 عامًا، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، و«حمزة عمرو»، عامين، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و«ريتال عمرو»، 6 أعوام، و«هدى مصطفى»، 50 عامًا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.