إنشاء 30 مكتبة في 7 مراكز بمحافظة سوهاج ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن البدء في إنشاء 30 مكتبة في 30 مجلس قروي بالمراكز الـ 7 المستهدفة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، لخدمة تلك القرى وتوابعها.

توفير كافة الخدمات الأساسية ضمن مبادرة حياة كريمة

وأوضح محافظ سوهاج أن ذلك يأتي بالتزامن مع أعمال التطوير التي تشهدها تلك القرى على صعيد جميع المجالات، مشيرا إلى حرص الدولة على توفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف المجالات، ومنها المجال الثقافي تماشيا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة، وبناء الإنسان المصري.

مشروعات حياة كريمة في دار السلام

على الجانب الآخر، تابع محمد عوض، رئيس مركز ومدينة دار السلام بسوهاج، تنفيذ أعمال مشروعات مبادرة حياة كريمة داخل المركز.

وقال رئيس مركز ومدينة دار السلام، إن مباردة حياة كريمة تنفذ 185 مشروعا في دار السلام بـ 19 قرية و172 نجعا مستهدفا في 15 قطاعا متنوعا، وتم البدء في كل المشاريع وجاري متابعتها للانتهاء منها قريبا.

وتتضمن المشروعات إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي لمركز دار السلام بالظهير الصحراوي بنجوع مازن شرق، وإنشاء العمارات السكنية بقرية مزاتة شرق وإنشاء مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية أولاد يحيى الحاجر، وإنشاء وحدة الإسعاف بنجوع العزبة بأولاد يحيى، ومجمع الخدمات الزراعية بنجوع العزبة بأولاد يحيى، وإنشاء العمارات السكنية بنجوع مازن شرق، وإنشاء الوحدة الصحية بنجوع مازن، وإنشاء كوبري أيضا.