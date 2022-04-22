إصلاح خط صرف صحي بالجهود الذاتية في سوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج إصلاح خط طرد صرف صحى قطر 560 ملي، وذلك في بالجهود الذاتية، في إطار المسؤولية المجتمعية والتواصل المستمر بين المواطنين والشركة.

الانتهاء من تصليح خط صرف صحي قطر 560 ملي في سوهاج

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب، أنه تم الانتهاء من إصلاح خط طرد صرف صحي قطر 560 ملي، الذي يخدم مدينة سوهاج وذلك بعد تعرضه للكسر بطريق قرية المزالوة سوهاج.

12ساعة لتغيير 3 مواسيير رئيسية بطريق المزالوة سوهاج

قال المهندس أحمد على أحمد عثمان مدير إدارة متابعة المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج، إن فريق الصيانة والإصلاح بإدارة التنفيذ الذاتي قام بعملية الإصلاح والتي استغرقت 12 ساعة لتغيير 3 مواسير بطول 180 متر وذلك بالجهود الذاتية.

عدم توقف ضخ المياه أثناء الإصلاح

وأضاف عثمان في بيان صحفي، اليوم، طوال الفترة الزمنية لكسر الخط أو لإصلاح لم تتوقف محطات مياه الشرب عن ضخ مياهها للمواطنين بمحافظة سوهاج ولم تتاثر خدمات الشركة المقدمة للمواطنين.

دورة تدريبية لتعلم الإشارة

وفي إطار أخر، عقدت شركة مياه الشرب والصرف بسوهاج دورة تدريبية للعاملين لديها بقطاع خدمة العملاء والمحصليين والمتعاملين بشكل مباشر مع الجمهور حول تعلم لغة الإشارة لسهولة التواصل مع ذوي الإحتياجات الخاصة من الصم والبكم وضعاف السمع بمحافظة سوهاج.