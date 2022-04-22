هشام إسماعيل يكشف كواليس تقديمه 3 أدوار في رمضان: «ماعنديش أزمة»

قال الفنان هشام إسماعيل، إنه لديه 3 أعمال خلال هذا العام، وهي «أحلام سعيدة» و«الاختيار 3» و«الكبير أوي»، ولم يكن لديه أزمة في تقمص الشخصية، لأنه قبل الدخول لعالم الاحتراف، كان يقدم مسرحيات وشخصيات مختلفة، فلم يكن لديه أزمة في تصوير 3 شخصيات في آن واحد.

هشام إسماعيل ومسلسل أحلام سعيدة

وأضاف إسماعيل خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج «مطبخ الستات» الذي تقدمه اليوم الجمعة، الفنانة منى عبدالغني، والإعلامية إيمان عز الدين على قناة CBC، أن شخصية «أنسي» في مسلسل «أحلام سعيدة» قريبة لطبيعة شخصيته، إلا أنه اشتهر بشخصية «فزاع» التي يلعبها في مسلسل «الكبير أوي» على مدار 6 أجزاء وأصبحت محبوبة لدى الكبار والأطفال.

وأشار إلى أنه بالرغم من توقف التصوير في مسلسل «الكبير» 7 سنوات، إلا أنه ما زال محتفظًا بشخصية «فزاع» بداخله، مضيفًا: «أنا مهموم بعمل شخصيات مختلفة عن بعضها بعيدا عن شخصيتي الحقيقية، وأحتفظ بجزء منها بداخلي».

هشام إسماعيل وعلاقته بالمطبخ

حول علاقته بالمطبخ، أكد أنه حاول تعلم تفاصيل المطبخ في شخصية «أنسي» إلا أنه فشل في التعلم، لافتًا إلى أنه يحب تناول الملوخية بشكل يومي.

«مطبخ الستات» يذاع طوال الأسبوع وتقدمه الفنانة منى عبد الغني والإعلامية هبة الأباصيري، وإيمان عز الدين، ومها الصغير، على شاشة «CBC» حصريًا.