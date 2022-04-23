حظك اليوم برج القوس السبت 23-4-2022 عاطفيا ومهنيا

صفات كثيرة ومتميزة يمتلكها مواليد برج القوس بجانب بعض العيوب أيضًا، ومن ضمن صفاتهم المحببة لدى الكثيرين هي الكرم والانطلاق والحماسة وخفة الظل وحب الناس، إذ أنهم أشخاص اجتماعيون كثيرًا يحبون تكوين الصداقات في مختلف الأماكن التي يذهبون لها.

صفات برج القوس

ويعرف عن مواليد برج القوس الكثير من الصفات التي يشتهرون بها أهمها الكرم والانطلاق وحب الحرية ولا يحبون التقيد ويعشقون السفر حول العالم، ودائما ما يكونوا مؤثرين في كل مكان، وعلى أي شخص يتعرفون به فهم أشخاص مثقفون لديهم من الوعي والانفتاح ما يجعلهم جذابون لغيرهم كثيرًا ويثيرون انبهارهم، ومواليد هذا البرج يحبون الطموح، ويفعلون أي شيئ في سبيل تحقيق أهدافهم المنشودة، وهم أيضًا متفائلون دائماً ويتميزون بالطيبة الشديدة مما يجعلهم طفوليين بعض الأحيان.

حظك اليوم مولود برج القوس عاطفيا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن مواليد برج القوس يمرون ببعض الضغوط، ولكن رغم ذلك فإن الوضع الفلكي يساعدهم اليوم على إيجاد الكلمات المناسبة لإعادة الهدوء حولهم.

حظك اليوم مولود برج القوس مهنيا

ويخبرك حظك اليوم وفق خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها للوطن، أن القمر سيتواجد في منزل العلاقات اليوم، ما يمدك بالطاقة واليقظة ويساعدك اليوم على إبراز مواهبك واليوم مناسب لبدء نشاط وعمل جديد تجني منه ثمارًا ونتائج إيجابية مستقبلًا.