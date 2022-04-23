السيسي يحذر الإخوان في تسجيل جديد.. مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21

كشفت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21، عن تسجيل فيديو يعرض للمرة الأولى لـ محمد مرسي وخيرت الشاطر، ويظهر صوت الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يوجه لهم تحذيرات خلاله، قائلا: «إحنا أولى الناس وأحرص الناس على أن ما يكونش فيه أبدا إصابات ولا حالة عدم استقرار في مصر، لكن الوضع اللي على الأرض غير كده، الواقع على الأرض بيستهدف ده، وإن معرفش يجيلك النهاردة الميدان هيجيلك حتة تانية».

تحذير الرئيس السيسي

وأضاف السيسي خلال التسجيل، الذي جاء ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21: «الانتخابات بكره، يضرب حد بالنار ظابط أو عسكري عشان يعمل حاجة تانية ويروح جاي على الكنائس يا دكتور سعد، خلال الكام يوم الجايين فيه احتفالات بتاعة المسيحيين، سواء اللي في ديسمبر أو في 7 يناير عشان يعمل حاجة تالتة»، مشددا: «الموضوع ده محتاج جهد أمني وجهد منكم، ما هي مبادرة الإخوان لحل المسألة دي، أنتوا ليكم مبادرة لأن أنتم قوة لكم مكانتكم على الأرض ولكم قدرتكم، واللي ميعملهش يبقى هو بيتخلى عن المسؤولية يقولك خلاص كده».

تسجيل جديد لـ الشاطر ومرسي

وأضاف السيسي، الذي ظهر بصوته فقط في التسجيل الذي عرض في نهاية مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21: «المواطن في الشارع ميعرفش يعمل حاجة، مش فاهم وميقدرش يعمل، لكن أنا فاهم وأقدر».