تسجيل جديد في الاختيار 3 الحلقة 20.. سر عداوة خيرت الشاطر لـ عصام سلطان

كشفت الحلقة الـ20 من مسلسل الاختيار 3 عن تسجيل جديد يتحدث الإخواني خيرت الشاطر عن أحد أعضاء الجماعة الإرهابية المنشقين، وهو عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، والمحبوس حاليا على ذمة عدد من القضايا.

ووصف الشاطر عصام سلطان بأنه شخص غير عاقل، ويقدم رشاوى في عمله بالمحاماة، و«عامل فيها زعيم»، بحسب الشاطر، منذ رئاسته لاتحاد الطلبة في مرحلة الشباب.

سر عداوة خيرت الشاطر لـ عصام سلطان

وكشف الدكتور ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، عن سر عداوة خيرت الشاطر لعصام سلطان رغم دعم الأخير للجماعة حتى 3 يوليو، وقال: «هذه خلافات على النفوذ والمصالح، والجماعة لم تكن تفكر إلا في نفسها، وضد الجميع حتى حلفائهم، والفيديو الذي تم نشره في الحلقة الـ20 من مسلسل الاختيار 3 وجميع الفيديوهات التي يعرضها المسلسل في الحلقات السابقة تكشف عن الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان الإرهابية».

تسجيلات الإخوان في الاختيار 3

وأضاف الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فيديوهات الإخوان التي تعرض في حلقات مسلسل الاختيار 3 تكشف أيضا أن محمد مرسي لم يكن يحكم، والذي يحكم هو خيرت الشاطر، وأن جماعة الإخوان على خلاف مع الجماعات الأخرى، وأنها طوال الوقت تخون الجماعات الأخرى، وأنه لا توجد ثقة بين الجماعات مع بعضها رغم ظهورهم أمام الإعلام أنهم وحدة واحدة، وأن الإخوان تخون الجميع.

تسجيل خيرت الشاطر عن ثورة الجياع

ويكشف مسلسل الاختيار 3 في كل حلقة من حلقاته عن فيديو جديد لجماعة الاخوان الإرهابية، حيث كشف الحلقات السابقة عن فيديو للقيادي الاخواني خيرت الشاطر، تحدث فيه عن ثورة الجياع، وقال: «لو حصلت ثورة جياع فيه خطر على مصالحكم، وعلى مشروع إسرائيل، النهاردة لما الشعب قال عاوز يروح الحدود مع إسرائيل، إحنا كلنا وقفنا وقلنا له لأ، واتصلنا بخالد مشعل، وقلنا له طلع البيان على الإعلام والنت، وقول إحنا مش عاوزين من المصريين إن هم يروحوا».