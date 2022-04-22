تصدر البحث عن مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21 والقنوات الناقلة محركات البحث عبر الإنترنت خلال الساعات الماضية، حيث ينتظر الجمهور موعد الحلقة الجديدة على شبكة قنوات «ON»، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها حلقة أمس من المسلسل التي جاءت بعنوان «قبائل سيناء»، وتطرقت إلى بدء التحركات لسحب الثقة من محمد مرسي، الذي كان يشغل منصب الرئيس في ذلك الوقت.

وبحسب مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21 والقنوات الناقلة على شبكة قنوات «ON»، يبدأ عرض الحلقة الجديدة الساعة 9:30 مساء، وتتاح الحلقة فور عرضها تلفزيونيا على منصة Watch IT الإلكترونية، قبل أن تعاد الساعة 11:20 مساء على قناة «ON دراما».

مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21 والقنوات الناقلة

وكشفت شبكة قنوات «ON» عن مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21 والقنوات الناقلة، بالنسبة إلى الإعادات، وهي: الساعة 4:20 صباحا على قناة «ON»، والساعة 4:40 صباحا والساعة 10:30 صباحا على «ON دراما»، بالإضافة إلى الساعة 3 عصرا على قناة «ON».

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 20

شهد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 20، عددا من الأحداث المهمة منها بدء العمل على استمارت سحب الثقة من محمد مرسي، في ظل سيطرة جماعة الإخوان على حكم البلاد، كما شهدت الحلقة، اللقاء بين الظابط مروان ويقوم بدوره أحمد عز، والشيخ أحمد ويقوم بدوره منذر رياحنة، وهو أحد مشايخ البدو في سيناء، ليساعده في إلقاء القبض على عدد من العناصر الإرهابية الخطرة في سيناء.