القبض على الزوجة الثانية لـ توفيق عبد الحميد في الحلقة 21 من مسلسل يوتيرن

شهدت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 21، القبض على نورهان زوجة توفيق عبد الحميد «دكتور حاتم»، بعد أن مضت على وصلات أمانة بعد تعنيف ابن زوجها بإرساله بلطجي إلى البيت ليجبرها على توقيع الوصل، وأخبر «دكتور حاتم» الضابط أن هناك من تهجم عليها وأجبرها على التوقيع إلا أن الأخير لم يصدقه.

مسلسل يوتيرن الحلقة 21

وفي إطار الحلقة 21 من مسلسل يوتيرن، ذهب كريم قاسم «خالد» إلى شركة عبير صبري زوجته إلا أنها كانت مانعة دخوله إلى المكتب بسبب غضبها منه بعد اكتشافها أنه كان على وفاق مع محمود حافظ «شوقي» لتهديد ريهام حجاج «يارا» بنت خالته واستغلاله لأخذ الأموال منها.

وفي نفس الوقت، رفضت شقيقة أيمن القيسوني «يوسف» استكمال تجهيزات الفرح بسبب أخوه بعد ما بدر منه بإشهار زوجته ريهام حجاج «يارا» وفضحها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحدث مشداة كلامية بينهم اتهمته فيه أنه شخص أناني لا يحب شئ سوى نفسه.

الحلقة 21 مسلسل يوتيرن

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، حول حادث سيارة قامت به بطلة العمل برفقة نجل خالتها، وكذبة صغيرة غيرت مجرى حياتها وانتهت حياتها الزوجية.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، أيمن قيسون، توفيق عبدالحميد، صفاء الطوخي وعبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.