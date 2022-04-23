مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 22 والقنوات الناقلة له

ينتظر محبو الأعمال الرمضانية، مواعيد عرض الحلقة 22 من مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، والقنوات الناقلة لها، خاصة بعد الأحداث المثيرة التي انتهت عليها الحلقة السابقة، ووضعت خطة محكمة للانتقام من ابن خالتها كريم قاسم «خالد»، مع عبير صبري زوجته.

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 22

تستعرض «الوطن»، مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 22، والقنوات الناقلة لها، إذ تذاع لأول مرة على قناة CBC في تمام الساعة 6:15 مساءً، وكذلك على شاشة التليفزيون المصري بالقناة الثانية في التوقيت ذاته، تزامنًا مع أذان المغرب وموعد الإفطار.

القنوات الناقلة لمسلسل يوتيرن

كما يعرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 22 في تمام الساعة 8 مساءً على قناة المحور، وفي الساعة 10:30 مساءً على قناة ON، وعلى قناة الحياة 11:30 مساءً.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن، بطولة ريهام حجاج، وباقة من نجوم الوسط الفني بينهم كريم قاسم، توفيق عبدالحميد، أيمن القيسوني، محمود حجازي، صفاء الطوخي، وعبير صبري، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.