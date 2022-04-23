مشادة بين مدحت وزوجته في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 21

يبحث عشاق المسلسلات الدرامية، عن مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 21، من أجل معرفة أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل، الذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، صاحب شخصية «بليغ»، خاصة مع تصاعد وتيرة أحداث الحلقة التي شهدت مشادة بين مدحت وزوجته.

مشادة بين مدحت وزوجته

شهدت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 21، مشادة كلامية بين مدحت أبو الهنا الذي يجسد شخصيته الفنان إسلام جمال مع زوجته، بسبب رغبته في العودة للسكن مع زوجته الأولى.

وأبدت زوجة إسلام جمال الثانية، رفضها اقتراح عودته للعيش مع زوجته الأولى، وتقاسمهما معا في كل شيء سواء المعيشة أو الزوج.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 21

وشهدت أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل راجعين يا هوى، محاولات كبيرة من الفنان طارق عبد العزيز صاحب دور عبدالله مختار، من أجل إقناع الفنانة سلوى محمد علي التي تقوم بدور صفية، من أجل بيع شقتها.

وتعد سلوى محمد علي، جارة الفنان خالد النبوي صاحب دور بليغ، إذ يحاولون الضغط عليه لأنهم من ورثة العائلة، إلا أنها أبدت رفضها التام للموضوع، مؤكدة أنها تربت داخل ذلك البيت لسنوات طويلة، ما يجعل من الممستحيل التفريط في كل تلك الذكريات، ليهددوها بإن البيت آيل للسقوط، حتى توافق على طلباتهم.

وجدير بالذكر، أن خالد النبوي، كان يتواجد في أوروبا، إلا أنه قرر العودة إلى مصر من أجل استرداد ورثه في تركة عائلته، لسداد ديونه البالغة 5 مليون يورو.