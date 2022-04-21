علامات القلق تظهر على «مدحت» في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 20

في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 20 بطولة خالد النبوي، قررت «نهال» العودة إلى بيت زوجها «مدحت» مرة أخرى، متقبلة زواجه من صديقتها، بعد أن قال أنه لن يتخلى عن زوجته الثانية، وتحدثت معه عن وضع نظام بينهما، مؤكدة أنها ستتركه يذهب إلى زوجته الثانية اليوم.

«نهال» تعود لبيتها مرة أخرى

بدأ المشهد في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 20 بطولة خالد النبوي، حين دخلت «نهال» إلى غرفتها، قائلة إنها اشتاقت إليها كثيرًا، وسألت زوجها عن إذا كان يشتاق إليها أم لا، مضيفة: «الواحد مهما يلف ويدور يا مدحت بيرجع لبيته في الآخر».

علامات القلق كانت تظهر على «مدحت»

علامات القلق كانت تظهر على «مدحت»، في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 20 بطولة خالد النبوي، أثناء حديث زوجته «نهال» عن حياتهما في المستقبل، وسألته عن إذا كان سيذهب لزوجته الليلة أم لا، ليجيب أنها تنتظره، لترد: «مفيش مشكلة بس من بكرة لازم يبقى في نظام، يومين عندنا ويومين عندها، والأعياد والمناسبات كمان تبقى عندنا.. بس خليك فاكر إن مليش غيرك أنا وسعيد».