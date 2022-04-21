بليغ يعيش حالة لامبالاة في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 20.. وماجي تعاني

حالة من اللامبالاة يعيشها «بليغ»، في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 20 بطولة خالد النبوي، في علاقته بالدكتورة «ماجي» أو بحياته في بيت أخواته، خاصة بعد أن استقبل خبر معرفة والد الطبيبة النفسية بكذبه، وادعائه أنه طبيب، وعندما سألته «ماجي» عن الحل أجابها أنه بالعفل ليس طبيبا، قائلاً: «أنا هتصرف».

«بليغ» يستفز «ماجي» في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 20

وأثناء جلوس «بليغ» مع «ماجي»، في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 20 بطولة خالد النبوي، ليتحدثا عن ما الذي سيفعلانه في مشكلتيهما، تلقى مكالمة هاتفية من «فريدة»، لتنفر منه «ماجي» وتقوم مسرعة نحو الباب لتخرج، في ظل استمرار «بليغ» في حالة اللامبالاة من كل شئ، وأخذ يحتسي القهوة دون أدنى اهمام بالأمر.

نصيحة والدة ماجي

كانت «ماجي» في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 20 بطولة خالد النبوي، تحدثت مع والدتها حول معرفة أبيها بأن «بليغ» ليس طبيبًا، ونصحتها بتزوير شهادة وتعرضها على والدها، ولكن الطبيبة النفسية رفضت خداعه مرة أخرى.