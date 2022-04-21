مفاجأة «بليغ» بشأن بيع بيت الجمالية في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 20

عرض عبد الله مختار، في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 20 بطولة خالد النبوي، على عمرو أبو الهنا، شراء بيت العائلة الموجود في منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، من خلال اتصال هاتفي بينهما، ووافق الأخير على العرض، غير أن بليغ أبو الهنا فجر له مفاجأة بخصوص بيع البيت.

بيت الجمالية في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 20 بطولة

عندما عاد بليغ أبو الهنا، في أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 20 بطولة خالد النبوي، أقام في شقة الجمالية التي ورثها عن والده، لكنه فوجئ بأولاد أخيه يتمكنون منها بحكم قضائي، وأصبح لا يقدر على دخول البيت، فقرر أن يخدعهم من خلال الإقامة في بيتهم من خلال توكيل من طارق أبو الهنا وابنة عمه ولاء أبو الهنا.

«بليغ» يفجر مفاجأة في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 20

وفي مشهد مثير بمسلسل راجعين يا هوى الحلقة 20 بطولة خالد النبوي، حاول عمرو أبو الهنا استفزاز «بليغ» من خلال موافقته على بيع بيت الجمالية، ولكن الأخير فجر مفاجأة أنه لا يمكن بيع البيت إلا بموافقته، بصفته وكيلا عن طارق وولاء أبو الهنا.