مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 21.. رسالة من مجهول تسبب أزمة لـ هنا شيحة

يأمل متابعو المسلسلات الرمضانية إلى مشاهدة أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 21، لمعرفة التطورات الجديدة التي يشهدها المسلسل، الذي يحظى بمتابعة عدد كبير من المشاهدين.

مشادة بين هنا شيحة ووالدها

شهدت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 21، مشادة كبيرة بين الفنانة هنا شيحة التي تجسد دور «فريدة» مع والدها، الذي جاء إلى منزلها ليهاجمها هي ووالدتها، بعد رسالة جاءت إليه تخص شقيقتها الصغرى.

رسالة من مجهول في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 21

تلقى والد الفنانة هنا شيحة رسالة من مجهول، تحتوي على أمور غير أخلاقية تتعلق بابنته الصغيرة التي طلبت فريدة اصطحابها معها داخل المنزل خلال الآونة الأخيرة.

وكانت شقيقة الفنانة هنا شيحة الصغيرة، وقعت في أزمة بالفعل، بعد أن هددها أحد الأشخاص بالصور غير الأخلاقية التي يمتلكها لها على هاتفه المحمول.