نصيحة مثيرة من وفاء عامر لزوجة ابنها في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 21

اهتمام كبير يشغل عشاق المسلسلات الدرامية بشأن أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 21، لمتابعة أحداث الحلقة الجديدة، من العمل الرمضاني الذي يتصدر محركات البحث على موقع «جوجل» الشهير، بمجرد عرضه.

وفاء عامر في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 21

شهدت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 21، نصيحة مثيرة من الفنانة وفاء عامر التي تجسد دور «يسرية»، إلى الزوجة الأولى للفنان إسلام جمال، الذي يجسد دور مدحت أبو الهنا، تساعدها في الاحتفاظ بزوجها، وعدم الابتعاد عنها والذهاب إلى الزوجة الثانية.

نصيحة وفاء عامر في مسلسل راجعين يا هوى

قدمت الفنانة وفاء عامر، نصيحة ذهبية إلى زوجة ابنها الأولى، بضرورة اشغاله بطريقة تعاملها معه، حتى لا يتركها ويذهب للزوجة الثانية، عن طريق ولادة الطفل الأول، لتتمكن بعدها من وضع العديد من الحجج على غرار الولد تعبان، اللبن خلص ومحتاجين ضروري، وغيرها من الأمور التي تجعله يضطر للمكوث معهم.