مواجهة نارية بين خالد النبوي وطارق في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 21

ما زالت أصداء مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 21، تتصدر حديث رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرضها على القنوات التليفزيونية، وارتفاع وتيرة أحداثها بمواجهة نارية بين الفنان طارق عبد العزيز صاحب دور «عبد الله مختار»، والفنان خالد النبوي، الذي يجسد شخصية «بليغ».

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 21

شهدت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 21، محاولات عديدة من الفنان طارق عبد العزيز، لشراء العديد من المناطق المجاورة لخالد النبوي، من أجل تضييق الخناق عليه، قبل أن يتعرض لصدمة أثناء رحلته في الشراء.

مواجهة نارية بين خالد النبوي وطارق

لم يتخيل عبدالله، أن جلوسه مع نصر، سينتهي بظهور بليغ، إذ حاول مواصلة شراء المباني بالمنطقة على حسب اتفاقه مع نصر وأثناء حديثهم عن بليغ، فوجئ بدخول خالد النبوي عليه، ليخبره بأن الحديث الذي قاله لنصر، هو نفس الكلام الذي يخبره به أمامه لأنه لا يخشى الحديث معه بالحقيقة.