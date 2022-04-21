الانتخابات الفرنسية: ماكرون يتفوق على لوبان في «الإقناع» بعد المناظرة

كشف استطلاع حديث للرأي أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كان أكثر إقناعا مقارنة بمنافسته، مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، وذلك في المناظرة التي دارت بينهما، أمس، الأربعاء، قبل أيام قليلة من جولة الإعادة في الانتخابات الفرنسية الرئاسية، المقررة الأحد المقبل، والتي تبادلا فيها الاتهامات لاسيما بشأن الموقف من روسيا وأوكرانيا.

الانتخابات الفرنسية: ماكرون أقنع 59% من مشاهدي المناظرة

وبحسب استطلاع الرأي الذي أجرته شركة إيلابي لاستطلاعات الرأي لصالح محطة بي.إف.إم التلفزيونية، وجد 59% من المشاهدين الذين تم استطلاع آراؤهم حول المناظرة الأولى في الانتخابات الفرنسية الحالية، أن ماكرون كان أكثر إقناعا مقارنة بلوبان، وذلك حسبما نقلت إذاعة مونت كارلو الدولية.

وكان استطلاع رأي أجرته نفس الشركة في الانتخابات الفرنسية 2017، قد انتهى إلى أن %63 بالمئة من المشاهدين وجدوا ماكرون أكثر إقناعا، مقارنة بلوبان، التي كانت تخوض المنافسة أيضا أمامه.

الانتخابات الفرنسية: ماكرون ولوبان يتبادلان الاتهامات

وكان ماكرون ولوبان قد تبادلا الاتهامات خلال المناظرة التي جرت بينهما، أمس، حيث وجه الرئيس الفرنسي اتهاما صريحا لمنافسته بأنها مرتبطة بروسيا والرئيس الروسي بوتين، واتهمها بأخذ قرض من بنك روسي وعدم سداده، وهو ما ردت عليه لوبان مؤكدة أنها امرأة حرة ومستقلة، وأنها تسدد القرض.

وقال ماكرون لمنافسته: أنت مرتبطة بروسيا وبوتين، واعترفت بضم شبه جزيرة القرم للاتحاد الروسي عام 2014، وأبرمتي قرضا من مصرف روسي، ولا تتعاملين من موقف القوى مع روسيا، حسب تعبيره.

وفي المقابل، ردت لوبان، قائلة: لا أسمح لك، أنا امرأة حرة مستقلة، ما تقوله خطأ.. كنت أدعم أوكرانيا لتكون دولة مستقلة لا تنحاز إلى روسيا أو الولايات المتحدة أو أوروبا، وأنت استضافت بوتين في مصيف الرئاسة الفرنسية، وقصر الضيافة، وقلت إن روسيا لابد أن تعود لأحضان أوروبا.

ماكرون يتفوق على لوبان بفارق ضئيل في الاستطلاعات

وتظهر تقديرات التصويت في الانتخابات المقرر عقدها يوم الأحد الموافق 24 أبريل الجاري أن ماكرون سيفوز بنحو 55.5% من الأصوات.

وكان ماكرون قد هزم منافسته في الانتخابات الفرنسية الحالية، لوبان، في انتخابات 2017 بـ 66.1% من الأصوات.