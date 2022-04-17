قبل أسبوع من الانتخابات الفرنسية.. أكثر من 60% من أنصار اليسار لن يصوتوا لماكرون

قبل نحو أسبوع من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، والمقرر عقد جولة الإعادة منها في الرابع والعشرين من أبريل المقبل، أظهر استطلاع داخلي أن غالبية النشطاء المسجلين من أنصار مرشح أقصى اليسار جان لوك ميلانشون، سيمتنعون عن التصويت أو يضعون بطاقات بيضاء في صندوق الاقتراع في جولة الإعادة بين الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومنافسته مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان.

ويواجه الرئيس الفرنسى المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون تحدياً أشد ضراوة خلال جولة الإعادة مع مارين لوبان مع سعي الجانبين لاستمالة أولئك الذين صوَّتوا لمرشح أقصى اليسار جان لوك لميلانشون الذي حل ثالثاً في الجولة الأولى التي أجريت يوم العاشر من أبريل بنحو 22% من الأصوات.

ماكرون فاز بالرئاسة خلال 2017

وكان الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، المؤيد للاتحاد الأوروبي والمنتمي لتيار الوسط، فاز بالرئاسة في عام 2017 بعد انتصاره بسهولة على لوبان عندما احتشد الناخبون خلفه في جولة ثانية لإبقاء أقصى اليمين الفرنسي بعيداً عن السلطة وفقا لما ذكرت قناة «العربية».

ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي شارك فيه نحو 251 ألف شخص والتي نشرت اليوم الأحد، قال أكثر من 66% من أنصار ميلانشون المسجلين، إنهم سيمتنعون عن التصويت أو سيضعون بطاقات بيضاء أو باطلة في الصندوق.

فيما قال أكثر من 33% بقليل إنهم سيعطون أصواتهم لماكرون، ولم يُمنح المشاركون في الاستطلاع خيار التصويت للوبان.

أكثر من 33% سيعطون أصواتهم لماكرون

فيما دعا ميلانشون أنصاره لعدم التصويت لمارين لوبان لكنه فى ذات الوقت أحجم عن دعوتهم لمنح أصواتهم لماكرون، وقال إن حزبه سيجري مناقشة عامة للمساعدة في توجيه أولئك الذين دعموه.

وكتب فريق الحملة الانتخابية لميلانشون على الموقع الإلكتروني للحملة «النتيجة ليست توجيهاً للتصويت لأي أحد، كل شخص سوف يستخلص من ذلك ما يراه مناسباً ويعطي صوته لمن يجده مناسباً».