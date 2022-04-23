أكرم حسني يفقد بصره ويتقمص شخصية صالح سليم في مسلسل مكتوب عليا الحلقة 21

شهدت الحلقة 21 من مسلسل مكتوب عليا للفنان أكرم حسني فقدان «جلجل» لبصره بعد أن ضربه بدوي على رأسه، ويخبره الطبيب أنه فقد بصره بشكل مؤقت.

ويبدأ «جلجل» في تقمص دور الفنان صالح سليم في فيلم الشموع السودا، فيجلس في غرفته وبجواره كلبه، ولازمة صديقه سيد، والذي يقوم بدور الفنان محمود السيسي.

فيلم صباحو كدب

كما تطرق مشهد زفاف شقيقته إلى مشهد من فيلم «صباحو كدب»، بطولة الفنان أحمد آدم عندما دخل جلجل لحفل زفاف شقيقته وبجواره صديقة سيد سأله: ما رأيك في البدلة الحمرا اللي أنا لبسها ياسيد؟، ليرد قائلا: جميلة رغم أنه لم يرتد بدله حمرا ولكنها كانت سوداء اللون.

ويعد هذا نفس المشهد الذي جسده الفنان أحمد آدم، والذي كان يجسد دور الأستاذ نعناع عندما ذهب ليخطب ومعه صديقة شفيق، وسأله عن البدلة البيضاء الذي يرتديها، بما أنه عريس ليرد صديقة شياكة رغم أنه لم يرتد بدلة بيضاء.

مسلسل مكتوب عليا

ويشارك بجوار الفنان أكرم حسني في بطولة مسلسل مكتوب عليا عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، وأيتن عامر، وهنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة.

ويعرض مسلسل مكتوب عليا يوميا على شاشة قناة dmc، في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.

وتدور أحداث المسلسل حول الشاب «جلال» الشهير بجلجل الذي يعمل مدرس موسيقى، ولكن ظروفه المادية صعبة، وفي يوم يسير في الشارع، وفكر أن يتصدق لكي يفك الله كربة وبالفعل يجد رجلا عجوز على الطريق يعطيه آخر 10جنيهات، ويضع الرجل مسك مسحور على يد جلجل يجعله يرى كل ما يحدث في حياته بعد استيقاظه كل صباح.