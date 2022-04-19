إسماعيل فرغلي: أكرم حسني يمتلك أساسيات الإنسانية ويحترم الصغير والكبير

كشف الفنان إسماعيل فرغلي، عن دوره في مسلسل «مكتوب عليا»، من بطولة الفنان أكرم حسني، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي» يوميًا طوال شهر رمضان، إذ ذكر أنه قدم العديد من الأعمال الفنية، لكن يمكن الدور الذي قام به مؤخرًا في المسلسل وراء شهرته، «نحن موجودون مثلي مثل غيري ولكن لما ربنا يريد فهو يشاور على إنسان الكون كله يتسخر»، مؤكدًا أن فكرة العمل كانت رائعة والورق كان جيد للغاية، كما أن المنتج أنفق الكثير على العمل، مشيدًا في الوقت ذاته بالمخرج خالد الحلفاوي.

حالة حب في لوكيشن تصوير «مكتوب عليا»

وأضاف «فرغلي»، أن حالة الحب التي وجدت في اللوكيشن أثناء تصوير المسلسل الجميع شاهد عليها، كما أن بطل العمل الفنان أكرم حسني كان متناغمًا للغاية مع كل الفنانين في العمل، «لو بطل العمل مش حابب الفنان اللي معاه لن يعطيه مساحة، و ممكن لو أعطى له مساحة ممكن يشيلها في المونتاج، وهذا الأمر حدث معه كثيرًا قبل ذلك»، مشيدًا بأكرم حسني، إذ ذكر أنه لديه أساسيات للإنسانية، إذ يحترم الكبير والصغير، وهو ممثل تربى بشكل جيد ويجبر الخواطر.

فرغلي: أحمد مكي أثر فيا

وأشار الفنان إسماعيل فرغلي، إلى أنه من ضمن الأسماء الفنانين الذي يعتز بهم، الدكتور يحيى الفخراني، إذ عمل معه على المسرح، «قولت ليحيى الفخراني أنا واحد من الناس مش مستفاد ماديًا من الظهور على المسرح، لكن مستفاد فنيًا بالوقوف بجوارك»، لافتًا إلى أن الفنانين النجوم الذين أضحكوه كثيرًا، وقاموا بالتأثير فيه، وأبرزهم نجيب الريحاني وحمدي الميرغني، ومصطفى خاطر وأحمد مكي وأكرم حسني.