ناقد فني: مشهد تقسيم جزيرة غمام يعيد إلى الأذهان ما حدث في فلسطين

علق الناقد الفني مجدي الطيب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على تقسيم الجزيرة ضمن أحداث مسلسل «جزيرة غمام»، قائلا: إن المشهد يعيد إلى الأذهان مشهد تقسيم فلسطين بكل ما حمله من آلام وقهر.

وكتب الطيب: «تقسيم الجزيرة.. وفلسطين! في الحلقة السابعة عشر من مسلسل "جزيرة غَمام"، ينتهز "خلدون" فرصة احتدام الخلاف بين "بطلان" (محمود البزاوي)، والحاج "عجمي" (رياض الخولي)، كبير الجزيرة، ويسعى إلى تأجيج الفتنة، وقطع الطريق على عودة العلاقات بينهما، فيقترح على "بطلان" تقسيم الجزيرة إلى نصفين: الجزيرة القبلية، ويسيطر عليها "العجمي"، وعشيرته، والجزيرة البحرية تذهب إلى "بطلان" و"الشيخ محارب"، واللاجئين من طرح البحر».

اللاجئون وجدوا ضالتهم بعد طول شتات

وأضاف الطيب: «بينما يخرج الدير من القسمة، وهو ما تحقق بالضبط في الحلقة العشرين، إذ يُباشر "خلدون" ترسيم الحدود، ثم يُعلن تنصيب "بطلان" كبيرا لجزيرة غَمام البحرية، و"محارب" شيخا للجزيرة البحرية، التي يُصبح للاجئين، من طرح البحر، موضع قدم فيها، بعد طول شتات».

وتابع الناقد: «مشهد يُعيد إلى الأذهان ذكرى قرار تقسيم "فلسطين" في 29 نوفمبر 1947، الذي أقر خطة لإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وتقسيمها إلى 3 كيانات جديدة: 1- دولة عربية (الجزيرة القبلية)، 2- دولة يهودية (الجزيرة البحرية)، 3- القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة (الدير) تحت الوصاية الدولية! ما أشبه الليلة بالبارحة».

مسلسل جزيرة غمام

مسلسل جزيرة غمام يضم عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب ومي عز الدين وأحمد أمين ورياض الخولي وعبدالعزيز مخيون، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، ويعرض المسلسل يوميا على قناة «الحياة» الساعة العاشرة والنصف مساء، ويعاد المسلسل في الساعة 2:15 صباحًا.