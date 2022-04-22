مواجهة نارية بين رياض الخولي ومحمود البزاوي فى مسلسل جزيرة غمام الحلقة 20

يستمر مسلسل جزيرة غمام في تقديم المناظرات بين أبطاله، لذا بعد مواجهة الشيخ عرفات والشيخ يسرى التي استولت على انتباه أهل الجزيرة كلهم، كان هناك مناظرة من نوع آخر في مسلسل جزيرة غمام الحلقة 20 بين الشيخ عجمي عمدة الجزيرة وبطلان خلدون.

مواجهة نارية بين «عجمي» و«بطلان» بعد تقسيم الجزيرة

وظهر الشيخ «عجمي»، الذي يقوم بدوره الفنان رياض الخولي، وحوله الناس ليلا وجميعهم يحملون شعل نارية، ويتحدث إلى «بطلان» الذي يجسده الفنان محمود البزاوي، بسبب تمرده، الذي قال: «أيه اياك فاكرني هافضل في ضلك طول عمري»، وعندما يسخر منه الشيخ «عجمي» بقوله بأنه ظن نفسه رجلا، ليرد «بطلان» من أمام السور الذي صنعه في الجزيرة: «أنا راجل غصب عنك».

فيسبه الشيخ «عجمي» بكلمة تحبس أنفاس أهل جزيرة غمام، ليرد «بطلان»: «احفظ لسانك هانزل أقطعهولك»، ويبدأ الشيخ «عجمي» توضيح سبب هجومه على بطلان: «حتى لو قولت عليك .. تبقي عيبه، لأن الست حاجة كبيرة ومحترمة، ومنها جينا وفوق الراس، لكن أنت عيل وعيل خسيس، عمل نفسه راضي ويشيع يقول أنا تحت الطوع، علشان تقسم البلد نصين اللي عمرها ما اتقسمت، أنا اقدر اعمل كتير، يمين بالله أنا اقدر أهد السور ده وأدفنك تحتيه، أو اخليك تركع تحت رجليا، وتطلب العفو والسماح، لكن أنا مش هانولهالك أبدا يا بطلان».

«بطلان» و«عجمي» يتبادلان السباب

ويرد «بطلان»: «تناولني أيه يا عجمي، هو حديث وبس، ما تهد وتدفن يا سبع الجزيرة»، فيستمر الشيخ «عجمي» في تهديده: «علشان لو عيل صغير في الجزيرة، اتجرح نقطة دم من جرحه أغلي عندي من ألف واحد عامل نفسه راجل زيك، اسمع يا شرو أنت، أنا هاديك مهلة تجيبها جمايل حفاظا على دم أهل الجزيرة، ورحمة أبويا وجدودى كلهم، جدودي يا بطلان اللي زمان فتحوا الباب لما جدودك لما جم كيف خلدون هو وناسه، يمين بالله لأعلقك عريان ملط على مدخل الجزيرة من ناحية البحر واخلي الهوا يصفر في جتتك، علشان صوت الصفارة يعلم الناس الأدب».

ويرد «خلدون » الذي يقوم بدوره الفنان طارق لطفي: «اللى عايز بيعمل يا عجمي مش كلام وحديث»، ويرد الشيخ «عجمي»: «نفسك أنت يا خلدون، أنا عارف لكن أنا مش هانولهالك أنت كمان يا ضل الجرو أنت اسفوخس عليكم».