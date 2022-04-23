حالة ترقب تسود الحلقة الـ22 من مسلسل جزيرة غمام.. وخلدون يسخر من العايقة

شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل جزيرة غمام، حالة من الترقب، لما سيحدث بين أهل الجزيرة بعد الانقسام الذي حدث، وكان السبب فيه البطلان، وكذلك معرفة مستقبل العلاقة بين العايقة والشيخ عرفات.

في مشهد بين خلدون الذي يقوم بدوره الفنان طارق لطفي، وهو يتحدث مع العايقة، التي تقوم بدورها الفنانة مي عز الدين، يبدو القلق على ملامح وجهها، فيسألها «وحشك»، وهو يشير إلى الشيخ عرفات، فترد العايقة بالنفي، وتقول إنها فقط تشعر «بالعطلة» أي أنها مقيدة ولا تستطيع العمل.

حوار ثنائي بشأن انقسام جزيرة غمام

وتخبر العايقة «خلدون»، بأنها بعد الانقسام في جزيرة غمام، لا تستطيع رؤية عرفات، ولا هو يستطيع رؤيتها، فيرد خلدون ساخرا: «يا كبدي الدمعة هتفر من عيني، هنعمل أيه أوامر كبرات البلد، هى كده تيجي فوق راس العشاق»، فترد العايقة رافضة كلمات خلدون: «مش العايقة اللى تعشق يا ولد المعجباني، العايقة تتعشق بس، أنا بتكلم على الشغل بس».

ويرد خلدون: «وماله، أحنا تبع هوى الأيام، كل يوم ترمينا فى حال»، فتسأله العايقة: «كأنك فرحان إن البلد انقسمت»، فيرد خلدون بالإيجاب، فتخبره العايقة، أن ذلك يضرهم بقولها: «بس كل حاجة ولها حاجة،البلد انقسمت صح، لكن أحنا خسرنا الراجل وسره» وهى تقصد الشيخ عرفات.

العايقة تجذب 100 ولي ويفضل قلبها على حاله

يرد خلدون متأففا: «سر أيه، ده طلع لئيم وحويط، ده جه لحد هنا، وقال السر قدامك، وقدام طرح البحر كلهم، ومحدش فهم حاجة»، وردت عليه العايقة مدافعة: «علشان اللى يتقال قدام الناس غير اللى يتقال فى الودن»، فيخبرها خلدون: «شيعتك كذا دور، وفى كل دور يغلبك»، فترد العايقة خائفة من تلميحات خلدون: «مغلبنيش، دى حكاية وليها أصولها، تروح مرة وتيجى مرة»، فيرد خلدون: «اللى ربى خير من اللى اشترى يا بنت عقلي»، فتسأله العايقة: «كيف يعنى»، فيرد خلدون أنه يملك عينان، ويرى كيف تغيرت أحوالها، فترد العايقة أن المشوار ما زال طويلا ولم ينتهى.

ويسألها خلدون ساخرا: «لحد أمتى خلدون هيصبر ويستنى، لغاية ما المشوار يخلص، والاقيكي طايرة معاه فى حب الله، وأقول افرح يا خلدون افرح، العايقة خلاص بقيت مجذوبة»، فردت العايقة: «وده كلام برضه، العايقة تجذب 100 ولى ويفضل قلبها على حاله»، فيرد خلدون: «مين يقدر على البحر يا عايقة البحر يغرق أشطر عوام»، وترد العايقة: «أنا البحر يا خلدون، بس أنت ناسي»