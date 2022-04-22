فى مسلسل جزيرة غمام الحلقة 20.. أحمد أمين يكشف السر لـ مي عز الدين

جذب مشهد اعتراف الشيخ «عرفات» بالسر للعايقة في الحلقة الـ20 من مسلسل جزيرة غمام، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتنوعت التعليقات بشأن المشاعر الفياضة التي ظهرت على «عرفات» وحبه لها، رغم معرفته بحقيقتها وأنها تسببت في هجوم أهل القرية عليه.

«عرفات» يعترف للعايقة بالسر

وجاء في المشهد أن الشيخ «عرفات»، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد أمين، وهو ينادي على العايقة، التي تجسدها الفنانة مي عز الدين، ويخبرها خلدون الذي يجلس معها في الخيمة، أنه ينادي عليها باسمها القديم وهو «نوارة» وأن أهل جزيرة غمام سوف يعرفون الحقيقة، ويعبر عن دهشته مما فعله «عرفات»، كونه سلوكا مثير للدهشة وغير معتاد منه، فتخبره العايقة أنه عاشق، فيرد خلدون: «يا مرحب يا مرحب بالعاشق» ثم يذهبون للحديث معه في الخارج.

وقال «خلدون»، الذي يقوم بدوره الفنان طارق لطفي، للشيخ عرفات: «أنت جاي تنادي على مرتي في أنصاص الليالي، عيني عينك»، فيرد «عرفات»: «مش مرتك ولا عمرها كانت»، فيرد خلدون: «هنشوف، حتى لو مرتي وعايز تتكلم معاها، أحنا نطول أنت الشيخ عرفات».

ما السر الذي أخفاه «عرفات» عن العايقة؟

وتدعو العايقة الشيخ عرفات للجلوس فيرفض قائلا: «لا هنا مليح أنت طلبتى منى حاجة، وقولتلك بكرة أقول، والوقت سرقني، ولاقيت الليل هيخلص وأنا موفتيش بوعدي».ويستطرد الشيخ عرفات : «هما كلمتين وهامشي، أنت طلبت تعرفي السر وأنا جيت أقول»، لذا يحاول «خلدون» المغادرة، ولكن «عرفات» يستوقفه: «أو تقعد عادي، السر يتقال ولكن يوصل لصاحبه وبس».

فيرد الشيخ عرفات محاولا إخبارها بالسر الذي كانت ترغب في معرفته: «مكنتش أعرف، ولما عرفت جيت أقول السر أن كله منه يا نوارة، هو اللي يجرح وهو اللي يداوى، هو اللي يتوهك وهو اللي يهديكي، هو اللي يزعلك وهو اللي يصالحك، أرمي في البير، ويطلع من البير أمير، ويسكنك الجنة، ويطردك منها علشان ترجعي ليها عن حب مش علشان ورث، ويرمي في النار ويخليها برد وسلام، ويخليكي يمد رقبتك تحت الدبح، وتقولي قبلت علشان يفديكي، كله منه، ياخد منك علشان يديكي أحلي ويحرمك علشان يسعدك، ويمنعك علشان يعطيكي، محدش له عنده حاجة ولا شرط هو حر هو كمان عجيب بينه وبين كل مخلوق سر، لو عرفه يرتاح ويفهم والسر أنه كله منه، كيف نزعل منه أو نستعجب أو نستعجله أو نبعد، ده اللي جيت أقوله، ده السر».