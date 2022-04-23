وفاة 8 أشخاص في حادث مروري.. وتحذير سعودي لمواطني المملكة بأمريكا

شهدت المملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان أبرزها حادث مروري على طريق الهجرة السريع في «المدينة المنورة»، أسفر عن وفاة 8 أشخاص، وإصابة نحو 43 آخرون، فيما أعلنت الرئاسة الأمريكية، ترشيح مايكل راتني لمنصب سفير بلاده في السعودية.

ولقى 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب نحو 43 آخرون في حادث انقلاب حافلة ركاب على طريق الهجرة السريع في «المدينة المنورة»، وأشار فرع هيئة الهلال الأحمر بـ المنطقة في بيان، إلى توجه 26 فرقة إسعاف لإغاثة مصابي الحادث.

«الهلال الأحمر»: 3 إصابات جراء الحادث في حالة خطرة

وأضاف «الهلال الأحمر»، الحالات الصحية للمصابين، تفاوتت، بين 3 إصابات خطرة، و10 متوسطة، و30 في حالة مستقرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أن النائب العام، سعود المعجب، أصدر أمرا بإلقاء القبض على شخص قام الاعتداء على زوجته بالضرب بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسدها بمحافظة جدة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، ضحت بقصة اعتداء زوج على زوجته وحمل وسم «الضحية منى أنقذوها» مطالبات بالقبض على الزوج، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية بالسعودية، القبض على مواطن، قام بسكب مادة البنزين، وإضرام النار داخل منزله، ما أسفر عن وفاة4 أشخاص من أسرته بمحافظة «القطيف»، مشيرة إلى أنه كان تحت تأثير تعاطي مادة الميثامفيتامين المخدر «الشبو».

سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من حالات احتيال متكررة

وحذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة من حالات احتيال متكررة تعرض لها سعوديون عن طريق اتصالات ورسائل بريد إلكترونية وهمية من قبل أشخاص مجهولين ينتحلون شخصية موظفين في السفارة، مشيرة في بيان، إلى استخدام المجهولون برامج إلكترونية تظهر بأن رقم المتصل هو رقم السفارة أو رقم الملحقية الثقافية بواشنطن.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، ترشيحه مايكل راتني لمنصب سفير بلاده في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، في بيان، أن راتني يتحدث العربية والفرنسية، موضحة أن راتني حصل على بكالوريوس من جامعة بوسطن ودرجة الماجستير من جامعة جورج واشنطن، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.