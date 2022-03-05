رئيس وزراء الصين: سنعزز العلاقات عبر مضيق تايوان وإعادة توحيد البلاد

أعلن رئيس الوزراء الصيني، «لي كه تشيان»، إن بلاده ستعزز العلاقات عبر مضيق تايوان، وإعادة توحيد البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بكين ترفض التدخلات الخارجية في تايوان

وعارض تشيان، في تقرير عمل بمناسبة افتتاح الاجتماع السنوي لبرلمان بلاده، بشدة التدخل الخارجي في تايوان، وأكدت السلطات الصينية، رفضها الحازم للأنشطة الانفصالية من تايوان، وللتدخلات الخارجية فيها.

وقال «تشيان»، إن الحكومة ستحمي سيادة البلاد ومصالحها التنموية، وستبني نظاما حديثا لإدارة الأسلحة، وأوضح المسؤول الصيني، أنه يتعين على الحكومة، تقديم دعم قوي لتطوير الدفاع القومي والقوات المسلحة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان، التابع لمجلس الدولة في الصين، «تشو فنج ليان»، أمس الجمعة، إن التصريحات الخاطئة بشأن منطقة تايوان الصينية التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، تذكيرا آخر بطبيعته الحقيقة ونواياه الخبيثة، وفقا وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وأضافت «ليان»، تعليقا على منشور نشره بومبيو على مواقع التواصل الاجتماعي، أن على واشنطن إعطاء تايوان اعترافا دبلوماسيا كدولة حرة وسيادية، أن تصريحات المسؤول الأمريكي السابق السخيفة، التي هي مثل الأكاذيب القديمة التي أثارتها سلطة «الحزب الديمقراطي التقدمي» في تايوان، ما هي إلا مجرد هراء.

«المالية» الصينية: بكين ستزيد ميزانيتها العسكرية بنسبة 7.1%

بدورها، أشارت وزارة المالية، إلى أن الصين ستزيد ميزانيتها العسكرية بنسبة7.1%هذا العام، وسط توتر عالمي على خلفية الصراع في أوكرانيا.