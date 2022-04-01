سيناتور أمريكي: «الحرس الثوري الإيراني» يدعم الإرهاب في المنطقة

قال السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري، جيم ريش، إن «الحرس الثوري الإيراني» يهدد آلاف الأمريكيين في «الشرق الأوسط»، مضيفا أن «الحرس» يدعم الإرهاب في المنطقة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف ريش، أن محادثاته مع حلفاء واشنطن بالشرق الأوسط أظهرت معارضة شطب «الحرس الثوري الإيراني» من قائمة الإرهاب.

بدورها، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، إلى أن واشنطن لديها اختلافات تكتيكية لا استراتيجية مع «تل أبيب» بشأن إيران، وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، للصحفيين، أنه لم يتبق سوى عدد صغير من القضايا العالقة في المحادثات النووية مع إيران للتوصل إلى اتفاق

وأشار برايس، إلى أن الكرة في ملعب طهران لحل هذه القضايا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت بديلا عن الاتفاق النووي الإيراني، وقال موقع «أكسيوس» الأمريكي، إن المسؤول الإسرائيلي، اقترح على بلينكن فرض عقوبات شديدة على طهران، بدلا من توقيع الاتفاق.

واعتبر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن الاتفاق قد يعرقل إيران لسنوات، لكنه سيمنحها مليارات الدولارات، ما سيجعلها مصدر تهديد في المستقبل.

«بلينكن»: هدنة «الأمم المتحدة» المقترحة خطوة أولى نحو وقف إطلاق النار بـ اليمن

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن هدنة منظمة «الأمم المتحدة» المقترحة في اليمن خطوة أولى نحو وقف شامل لإطلاق النار.

وكانت المشاورات «اليمنية- اليمنية» انطلقت أمس الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية «الرياض»، ويشارك في المشاورات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، والمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج والحكومة اليمنية.

فيما أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن المشاورات «اليمنية اليمنية» المنعقدة في السعودية بتنظيم من مجلس التعاون لدول الخليج العربي فرصة قد لا تتكرر أمام اليمنيين لاستعادة دولتهم، واحلال السلام الشامل.

بدوره، بحث وزير خارجية اليمن أحمد بن مبارك، مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينج، مستجدات العملية السياسية وجهود إحلال السلام في البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«التحالف العربي»: ملتزمون بوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني

بدوره، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، أمس الخميس، الالتزام بوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني استجابة لطلب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،، نايف الحجرف، موضحا أنه يتخذ كافة الخطوات لإنجاح وقف العمليات العسكرية وصنع السلام الشامل

وأشار «التحالف»، إلى أن القوات الجوية لم تنفذ أي عمليات قتالية بالداخل اليمني.

السعودية تصنف 25 اسماً وكياناً متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل الحوثيين

من جابنها، صنفت رئاسة أمن الدولة، في السعودية، أمس الخميس، 25 اسماً وكياناً متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية، بدعم من فيلق القدس التابع لـ الحرس الثوري الإيراني، يعملون كشبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن.

وكشف «أمن الدولة»، عن أسماء المدرجين على قائمة الإرهاب من جنسيات مختلفة هم: شيرانجيف كومار سينج «هندي الجنسية» - سعيد أحمد محمد الجمل«يمني الجنسية» - عبده عبدالله دائل أحمد «يمني الجنسية» - هاني عبدالمجيد محمد أسعد«يمني الجنسية» - كونستانتينوس ستافريديس «يوناني الجنسية» - مانوج صبهاروال «هندي الجنسية» - جامي علي محمد «صومالي الجنسية» - عبدي ناصر علي محمود، بريطاني الجنسية- طالب علي حسين الأحمد الراوي«سوري الجنسية»-عبدالجليل ملاح «سوري الجنسية».

وشملت الكيانات التي أدرجتها رئاسة أمن الدولة في السعودية: شركة أورم شيب ما نجمنت - شركة بيريدوت للتجارة والشحن ذات المسؤولية المحدودة - شركة مساهمة «جي جي أو» لصناعة وتجارة المواد الغذائية - شركة غرانتي لتجارة الذهب والمجوهرات الخارجية.

كما ضمت القائمة السعودية: شركة الفُلك للتجارة ذات المسؤولية المحدودة-شركة إكسبرس العالمية للصرافة والتحويلات- شركة الحظاء للصرافة-شركة أدون لصناعة وتجارة المواد الغذائية- شركة سويد وأولاده للصرافة-شركة أدون للتجارة العامة ذات المسؤولية المحدودة-مؤسسة معاذ عبدالله دائل للاستيراد والتصدير-مؤسسة فاني لتجارة النفط-مؤسسة أدون للتجارة العامة-

وشهدت القائمة السعودية، سفينة تريبل سكسيس، وسفينة لايت مون.