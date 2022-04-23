رئيس «المركزي للتعمير»: الدولة أنفقت 800 مليار جنيه في سيناء من 2014 حتى الآن

كشف اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير عن بعض المشروعات التي يجرِ انشائها في شبه جزيرة سيناء، مشيرًا إلى أن كل أجهزة الدولة لديها ملفات بخصوص تعمير سيناء، وتعمل عليها.

تنفيذ 462 مشروعا في سيناء

أوضح نصار، خلال مداخلة هاتفية عبر التليفزيون المصري، أن جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان نفذ 462 مشروع اسكان في سيناء، مشيرًا إلى أن الدولة أنفقت 800 مليار جنيه على مشروعات تنمية سيناء منذ 2014 حتى الآن.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشدد على سرعة تنفيذ وإنجاز هذه المشروعات، مشيرًا إلى أن محافظات القناة، لها مدن في شبه جزيرة سيناء، ضاربًا المثل بمدينة شرق بورسعيد، التي تحتوي على جامعتين، ووصلت نسبة تنفيذهم لـ60% بالإضافة لجامعات رأس سدر وشرم الشيخ، الذين بدأوا العمل بالفعل.

الانتهاء من بعض المدن الجديدة في سيناء

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، التي تحتوي على كل الخدمات التي يحتاجها المواطن، وأيضًا مدينة السويس الجديدة، التي يجر إنشائها في المنطقة بين عيون موسى والنفق وتم البدء فيها بالفعل، وجار تنفيذ الطرق والمرافق، لتكون مدينة عمرانية جديدة داخل سيناء.

وتحدث نصار عن مدينة رفح الجديدة، بمحافظة شمال سيناء، التي كانت تعاني سابقًا من مشكلات أمنية بسبب الإرهابيين، لافتًا إلى أن الأهالي بدأوا العودة لقراهم مرة أخرى بأسلوب حضاري ومتطور، «مفيش واحد من أهالينا في سيناء مش واصل له الخدمات اللي بيحتاجها المواطن زي المية والصرف الصحي».