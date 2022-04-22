محافظ شمال سيناء يفتتح مسجد العاطي الوهاب بوسط العريش

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مسجد العاطي الوهاب، بوسط مدينة العريش، بحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ والسكرتير العام أسامة الغندور، ورؤساء المجالس والمديريات التنفيذية بالمحافظة والنواب واللجان الشعبية، وشيوخ الأزهر والأوقاف.

سلمت مديرية الأوقاف درع التميز لمحافظ شمال سيناء، تقديرا لجهوده في عملية أفتتاحات المساجد بالمحافظة وعملية الإعمار، ومساهمته في ترميم ما يقرب من 10 مساجد أخرى، بالإضافة إلى المساجد الجديدة التي تم بناءها.

افتتاح 14 مسجدا بمدن وقرى شمال سيناء

وكانت مديرية أوقاف شمال سيناء، ذكرت أن هناك 14 مسجدا سوف يتم افتتاحها، ما بين إحلال وتجديد وإنشاءات وهي: الكيلو 61 بغداد – الحسنة، النوافعة – الحسنة، تجمع خشم الجاد – الحسنة- الدفيف – طويل الحامض – نخل ، الخفجة – نخل، الطيبة – نخل، النثيلة – نخل. صدر الحيطان – نخل، النعمان – شرق العريش، المتحابين – غرب العريش، السيدة خديجة – رمانة، نور الإسلام – بئر العبد، آل غيث – غرب العريش.

نقل شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة من العريش

نقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة من مسجد العاطي الوهاب بمدينة العريش، حيث أم المصلين الشيخ محمد عزام، الذي ذكر المصلين بفضل العشر اللأواخر من شهر رمضان، ذاكرا أحاديث النبي الكريم، وقصص الصحابة رضى الله عنهم، ودعا شيخ الجمعة لإخراج الصدقات للفقراء والمحتاجين، وهي من أساسيات بناء الدين الإسلامي، مختتما بفضل شهر رمضان على الأمة السلامية، واصفا أياه بشهر الانتصارات، إذ شهد غزوة بدر الكبرى، وحرب أكتوبر المجيدة.