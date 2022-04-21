حقيقة إجازة يوم الأحد القادم بمناسبة عيد القيامة المجيد.. الوزراء يوضح

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من التساؤلات من العاملين في القطاعات الحكومية المختلفة، عن إجازة يوم الأحد المقبل الموافق 24 أبريل الموافق لعيد القيامة المجيد، فما هي حقيقة إجازة يوم الأحد القادم عقب البحث من كافة العاملين على محرك البحث العالمي سواء العاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

حقيقة إجازة يوم الأحد القادم

ويتساءل عدد كبير من المواطنين عن حقيقة إجازة يوم الأحد القادم في مصر وذلك نظرا لتزامن يوم الأحد لعيد القيامة المجيد، وقبل يوم واحد من عيد تحرير سيناء، لذا تزايدت التساؤلات المختلفة حول حصول المواطنين العاملين في قطاع الحكومي على الإجازة يوم الأحد المقبل.

وجاءت الإجابة وفقا لبيان رئيس مجلس الوزراء، أنه لن يحصل العاملون في الدولة على إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث تقتصر العطلة على الأقباط فقط، إلا أن البنوك المصرية ضمت الأحد المقبل إجازة رسمية مع يوم الاثنين.

إجازات عيد الفطر المبارك

وفي سياق متصل، أعلن مجلس الوزراء إجازة عيد الفطر المبارك 2022 في مصر، 4 أيام فقط للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعات الحكومية، لتبدأ من يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022، إلى الخميس 5 مايو 2022، وبالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، ستكون 3 أيام فقط، لتبدأ من الاثنين 2 مايو وتنتهي الأربعاء 4 مايو.

إجازات عيد الفطر براتب كامل

ومن المقرر أن يحصل العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، على إجازة عيد الفطر المبارك 2022 في مصر، بأجر كامل من الراتب الشهري، وذلك وفق مواد الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية المفسرة والشارحة لهذه المواد.